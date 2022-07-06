許多人女生對求婚有夢幻憧憬，一名女網友指出，交往2年的男友上周向她求婚，但因求婚的餐廳太普通、過程不夠浪漫而拒絕，更舉例說閨密的老公當初包了整間餐廳、擺滿玫瑰花，怒轟男友「哪個女人可以接受你這樣的求婚」，沒想到3天後男友提出分手，令她氣炸，「我的要求已經很卑微了，說分就分，到底把我當成什麼？」

原PO昨（5）日於《爆料公社-匿名公社》抱怨，男友上星期約她和幾個好友在簡餐餐廳吃飯，現場用氣球及花束布置，席間拿出一克拉的鑽戒向她求婚，她認為求婚應該要更盛大、更浪漫，當場拒絕求婚，表示「至少是可以讓我感動的，往後可以和孩子說，爸爸以前對我有多好」。

男友聽完臉色大變表示，為買鑽戒已刷爆信用卡，怒吼「妳到底還想我怎樣？」原PO認為面子掛不住，直接離開現場，事後傳訊給男友說，「我不想怎樣，只是想要一個隆重又浪漫的求婚儀式，這是每個女人都希望的」。

原PO舉閨密的例子說，閨密的老公當初求婚時，包了整間餐廳，走廊還有滿滿的玫瑰花，反觀男友選擇簡餐類的餐廳求婚，她怒轟「哪個女人可以接受？」訊息傳了2天後，男友向她提出分手，要求原PO歸還鑽戒，令她氣炸，「不覺得他太過份了嗎？交往2年了他說分就分？到底把我當成什麼？我只是要一個求婚儀式錯了嗎？我的要求已經很卑微了。」

貼文上線後，被轉發到各大社群平台，網友一面倒批評原PO，「看樣子妳根本也不愛男友，妳只愛妳自己而已」、「求婚沒有一生一次啊，妳不就要等下次了嗎？」、「兩人的價值觀不一樣，還是算了吧！分手正解」、「鑽戒記得還人家喔」、「妳是漫畫卡通看太多的小公主啊」、「男友瞬間清醒」、「男友攤上妳真倒楣，跟妳分手才是明智的選擇」。