消息面：

1.美國商務部周二公布，5月工廠訂單月增1.6%，較4月的月增0.7%加速上揚，並優於經濟學家預估的成長0.5%，顯示在聯準會試圖給經濟降溫之際，產品需求仍然強勁。排除運輸項目的工廠訂單月增1.7%。5月耐久財訂單由月增0.7%上修至月增0.8%。排除國防項目的耐久財訂單從月增0.6%上修至月增0.7%。排除運輸項目的耐久財訂單維持不變，仍為月增0.7%。排除飛機的非國防資本財訂單從月增0.5%上修至月增0.6%。

2.紐約聯準銀行周二表示，研究顯示儘管地緣政治與數位貨幣崛起，美元無論在貿易投資方面、還是作為全球儲備貨幣，其國際地位仍然相當穩固，短期內不太可能受到挑戰。

3.美國富豪投資人、知名避險基金創始人兼執行長Bill Ackman表示，聯準會需要將利率提高3倍，至介於4%~5%才能抑制住通膨，但他認為美國就業市場和消費需求仍然強勁，聯準會大舉升息可能導致經濟陷入「名義上」的衰退，但不會陷入嚴重衰退。

4.S&P Global歐元區6月綜合採購經理人指數（PMI）終值跌至52.0，創下16個月新低，以及英國央行周二警告全球經濟前景「嚴重惡化」，引爆全球經濟將陷入衰退的恐慌，是造成美股早盤崩跌的主要原因之一。周二泛歐STOXX600指數大跌2.11%。

5.挪威油氣業工會與產業高層宣布，在政府介入後，油氣業工人已經結束在當地時間周二凌晨發動的罷工行動。該工會原先預估這場罷工行動最終可能導致挪威15%的石油生產停擺，遭俄羅斯減少油氣供應的歐洲國家可能面臨能源危機惡化。

6.在避險需求帶動下，美元指數再創20年新高。歐洲經濟可能衰退的憂慮升高，拖累歐元兌美元創下逾20年新低。尾盤ICE美元指數勁揚1.36%，盤中一度上漲1.57%，觸及106.79。歐元急貶1.8%，報1.0236美元，創下2002年12月以來新低，距離和美元平價僅一步之遙。

7.全球經濟前景黯淡，資金湧進避險資產，周二美國10年期公債殖利率尾盤跌6.3基點，報2.831%，盤中一度跌至2.786%，與2年期債息一度出現倒掛，釋出經濟可能衰退的信號。債市投資人預期隨著經濟陷入衰退，聯準會可能在明年降息。

8.避險需求帶動美元走高，受此打擊，周二紐約8月期金急跌37.60美元或2.1%，收在每盎司1763.9美元，創下半年來新低。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.55美元，為每盎司19.12美元。10月白金跌20.60美元，為每盎司850.70美元。9月鈀金跌19.30美元，為每盎司1918.80美元。

9.市場擔心經濟衰退將打擊原油需求，以及受美元上漲影響，美國8月期油價格大跌8.93美元或8.2%，收在每桶99.50美元，跌破100美元大關，並創下4月25日來新低。布蘭特9月期油重挫10.73美元或近9.5%，收在每桶102.77美元，創下5月10日來新低。