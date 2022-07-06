日本6日有消息傳出，日本最大公共設施業者東京電力(TEPCO)正在考慮加入JIC(株式會社產業革新投資機構)以及JIP(日本產業夥伴)收購聯盟，共同拿下東芝經營權，進而掌控核電業務。

有政府色彩的JIC以及民企合資的JIP，對收購東芝很感興趣，但礙於銀彈不夠，據說已有外資接觸JIC希望能加入。至於未來JIC與JIP要跟誰合作，或是乾脆自己拿下東芝，目前卻尚未明朗。

JIC和JIP拒絕評論以上傳言。同時，東京電力表示，自己沒在這次收購東芝名單內，也沒詳述與JIC以及JIP未來合作計畫。至於東芝方面，不願再提供併購細節。6月時，東芝曾說已收到至少10份來自全球不同的相關提案。

彭博社報導，美系貝恩（Bain & Company）、歐系CVC Capital Partners，還有日系JIC，是目前角逐東芝收購案的3個主要勢力，不過，並不是有錢就可以買下東芝。擁有關鍵核能技術的東芝因涉及國安問題，故先要得到日本政府首肯才行。

2011年3月11日發生東日本大震災之後，著手加入善後福島核一事故輻射汙染的東芝，因日股6日表現疲弱，加上公用設施類股走低，股價一度下跌約1.5%。另外，東京電力更是在盤中曾大跌超過7%。