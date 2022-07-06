在房價高漲、貨幣政策揮別低利率時代，還能參與房市投資嗎？專家認為，過去受惠科技類股所出現的資訊中心(Data Center)、數據(4G、5G)電塔公司等新經濟型態之特殊型不動產，隨著美國科技股出現波段性修正，亦同步走跌。然而，隨著部分國家開始啟動與Covid-19疫情共存下，各國經濟陸續朝向產業復甦之路邁進，特別是之前受疫情影響的醫療保健、零售、商辦、多樣性等不動產投資價值將浮現，可望獲得市場資金流入，預期將有向上表現空間。

國內在台股掛牌的3檔REITS ETF，包括FH富時不動產(00712)、群益道瓊美國地產(00714)、富邦入息REITs+(00908)近期表現都優於台股大盤。投資不動產ETF，著眼於固定配息，缺點是流動性較差。3檔REITS ETF中，以00712的流動性較佳。

FH富時不動產(00712)是追蹤FTSE NAREIT Mortgage REITs Index，美國證券交易市場掛牌交易之抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs)，依照市值、流動性等條件篩選指數成分證券，計算出流通調整市值加權價格指數，以有效反映美國抵押權型不動產投資信託之表現。該00712屬抵押權型REITs，跟一般常見的REITs有所不同，抵押權型REITs，英文是Mortgage REITs，抵押權型REITs不會直接投資不動產，而是以間接的方式，把資金投資在住宅不動產抵押貸款證券，藉由放貸來獲取利益。該ETF採季配息。

群益道瓊美國地產(00714)追蹤Dow Jones U.S. Real Estate Index，為美國證券市場挑選屬於Real Estate次產業的股票。從Dow Jones Global Index(包括25個已開發國家以及22個新興市場國家)裡面選擇美國股票，再從Financials產業中，選取Real Estate次產業的股票。標的包含受惠5G、雲端、物流等長期趨勢之成長型不動產；主要收益來源為租金收入及交易不動產之資本利得，收益每季分配予投資人。

富邦入息REITs+(00908)追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」，因持有5成以上亞太區不動產，包含約3成的新加坡不動產、1成的香港不動產及近1成的澳洲不動產，因此當亞太區不動產有向上表現，可望受惠。「全球入息不動產與基礎建設指數」將於2022年7月份進行指數成分及權重調整。該ETF也是採取季配息。