挪威工會領導人和勞工部周二表示，由於政府出手干預，結束了石油和天然氣工人罷工的僵局。這場罷工導致產量下滑，可能會惡化歐洲能源供應問題。

由於工資爭議問題，挪威海上油氣工人從周二開始罷工，這是計畫中的第一天。罷工可能會導致該國天然氣出口減少近60%，並加劇與烏克蘭戰爭有關的供應短缺。

在被問到工人是否會很快地回到工作岡位時，Lederne工會領導人Audun Ingvartsen回答，是的。

勞工部也證實了該消息，指出該部已經行使干預權力。勞工部長Marte Mjoes Persen表示，挪威在供應歐洲天然氣上扮演重要角色，罷工將對英國、德國等國家產生重大影響。有鑑於當前的情勢，停工影響的產量將對歐洲目前情勢引發巨大衝擊。

據挪威油氣產業同業公會NOG的評估，罷工如果進行到周六，將造成天然氣單日停產111.7萬桶當量，相當於日產量的56%。

挪威是僅次於俄羅斯的歐洲第二大能源供應國，該國也一直被視為是可靠、穩定的供應國，特別是俄羅斯的北溪一號管線從7月11日起關閉，進行為期10天的維修期。

挪威政府是有權力在某些情況下，對罷工進行干預。根據政府最新的強制和解方案，工人將獲得與另外兩個工會相同的談判條件，不過具體細節將在稍後階段商定。