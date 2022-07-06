隨著世界各國陸續解封，台灣可望逐步開放邊境，與海外市場恢復經貿、商務、旅遊與民生的熱絡往來。旅遊電商KKday表示，對即將到來的跨境旅遊重啟，台灣與日本市場皆已各自備好上萬支的在地旅遊體驗商品，以滿足台日旅客疫情後的旺盛需求，目前KKday日本共有60多名員工，目標年底擴大至百人團隊規模。

KKday赴日參與7月5日至6日一連兩天於東京主辦的Together,Go Big.「日本・台灣新創高峰會」，與日本企業夥伴、新創業者交流，為2022下半年的台日旅遊揭開序幕，同時也與國發會、日本Cool Japan Fund代表們進行交流、分享台日市場資訊。

KKday也於高峰會上分享reizo預訂系統在日本市場的成功案例，目前當地已有600家旅遊體驗業者導入來自台灣的rezio，包括沖繩琉球村等人氣景點，共同為疫後數位旅遊商機做好準備。