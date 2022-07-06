林智堅喊「絕不姑息抹黑」按鈴控告 柯志恩：回應仍有疑點

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（6）日到新興區信仰中心大港埔鼓壽宮參拜。針對媒體問及，新竹市長林智堅陷入論文抄襲疑雲，柯志恩再嗆，林智堅的回應有很多疑點，還在扯一堆，若他覺得受到委屈、被扭曲可以大方去告，這是他的權利。

近日柯志恩遭自稱旅美教授的「翁達瑞」質疑，論文自我抄襲、一稿兩投涉及「學術不倫」，今她再談到林智堅「論文門」事件，她認為，林智堅事件昨天鬧得沸沸揚揚，大家已經舉證歷歷，但他回應這個問題仍有諸多疑點。

「這你在告人之前，自身要去評量一下！」柯志恩認為，若林智堅覺得受到委屈、被扭曲可以大方去告，這是他的權利，但告完後，他必須在法庭上，一一呈現證據，最終有沒有辦法得到佐證？他有沒有這樣的信心？

日前柯志恩也請國民黨委託律師對「翁達瑞」提告，有媒體問及，跟她自己告的意思不一樣？柯志恩回應，國民黨先做告發動作，「法院會再傳我，會問我是不是要提告，一定會告到底」。她重申，「我跟林智堅完全檔次不一樣，完全汙辱到我」，林智堅還扯一堆，但柯志恩是從頭到尾都自己寫的。