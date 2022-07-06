位於東區的「MAMAK檔星馬料理」主廚是來自馬來西亞的御廚第三代傳人，提供道地美味的南洋料理，一直是饕客心目中的排隊名店。去年跟華元食品聯名推出椰奶咖哩風味蝦條，創下亮眼銷售成績。今年7月再度攜手華元食品，一口氣推出兩款聯名商品，分別是「波的多-南洋沙嗲洋芋片」與「AirCorn-椒糖椰奶風味空氣玉米脆餅」，在全台的全聯門市獨賣， 預料將再掀搶購熱潮。

配合新品上市的優惠活動，7/8日至7/18日促銷價每包35元，7/19日至8/18日第二件5折，任2包54元。MAMAK檔門市加碼活動：7/8日至9/30憑包裝截角至「MAMAK檔星馬料理」門市點購主餐，贈香酥嫩雞或酥炸雞翅一份。

「波的多x Mamak檔南洋沙嗲洋芋片」原價45元，上市促銷價35元。沙嗲是Mamak檔熱銷的餐點，幾乎每桌都會點上一份。將傳統炙烤肉質香氣，佐以Mamak檔主廚特製沙嗲醬，完美融入厚切馬鈴薯中，讓人吃著香脆的洋芋片，有如嚐到沙嗲的甜鹹滋味，一片接一片欲罷不能。

「AirCorn空氣玉米脆餅 X Mamak檔椒糖椰奶風味」上市促銷價35元。椰奶在南洋料理中是常見的配料，AirCorn空氣玉米脆餅選用非基改玉米粉，搭配Mamak檔主廚特別調製焦糖椰奶並添加辣椒粉，甜香脆口、尾韻襯托微辣口感，甜而不膩、還能吃到獨特的南洋風味。