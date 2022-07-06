北市萬華國中老師陳台瓊獲今年師鐸獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

國立中興大學附屬高級中學校長陳勇延獲今年師鐸獎。（教育部提供／林志成台北傳真）

教育部今天公布111年師鐸獎獲獎名單，共計選拔出72名獲獎者，預計9月27日在陽明山中山樓辦理表揚大會，將由總統頒贈獎座，並獲贈行政院院長獎章及教育部部長獎狀以資表揚。

教育部表示，今年師鐸獎各界共推薦163位候選人，最後有72人獲獎，其中男性34名、女性38名；校（園、院）長19名、教師52名、軍護人員1名；依教育階段別，則有幼兒園2名、國小33名、國中12名、高中14名、特殊教育2名、大專校院9名。

獲獎的明陽中學輔導處主任鄭麗文，原想穩定的當個普通老師，卻成為矯正學校首批「開路先峰」，兼任18年行政職務，參與矯正學校變革與成長，致力協助犯罪少年順利回歸社會，她的專業加上愛改變了學生的命運。

鄭麗文輔導多位學生，透過修復式正義的過程，協助他們取得被害人或家屬的原諒與寬恕，讓彼此在司法事件中療癒而恢復正常的生活。不少曾經由她輔導過偏差行為的孩子，雖然已經離開學校進入社會超過10年，現在仍然會回到學校來探望她，孩子們對於重新出發的人生充滿了感激。

另位獲獎的國立中興大學附屬高級中學校長陳勇延，他之前擔任新豐高中校長時，觀察到許多國高中都強調百名榜，通常是取段考或模擬考的全校前100名獎勵。與他校的百名榜不同，陳勇延自創另類百名榜，他開辦「新豐故事銀行」，以學生多元卓越、全人發展的校園故事為收錄題材。

一開始許多人質疑那些小事有什麼好表揚的，但陳勇延相信「沒有不美麗的事物，只有不美麗的眼睛」，在累積逾百則故事之後，整個校園文化悄悄改變了，學生也重拾自信，以就讀這所學校為榮。

北市萬華國中老師陳台瓊，求學時曾遭遇挫敗，深刻體認老師對學生的重要性。幸運地在高中階段找到心的方向--特殊教育，進入萬華國中任職後，秉持所學，堅守國中特教老師一職達20餘載，協助北市偏鄉身障生學習！

陳台瓊是位有著「我願意」信念的老師！曾有家長說：「不是老師沒有重擔，而是她想做得最好，讓家長放心。」由於她視學生如子的付出奉獻，許多身障生由被助者的角色翻轉去幫助他人，也間接地擴充影響力，讓特殊教育不再孤單。