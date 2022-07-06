台北地院6日宣判立委集體收賄案，將立委趙正宇被控財產來源不明罪、蘇震清辦公室主任余學洋貪汙罪，均判決無罪，合議庭認定余有向李恆隆收錢，是受李委託提供太流案進度資訊的對價，因余不具公務員身分，不算賄款，判決無罪，出現「老闆重判，夥計無罪」罕見情形。

台北地檢署表示，待收到判決後再審慎研議是否提上訴。據了解，檢方將會針對無罪部分，提起上訴。

至於趙正宇獲悉被控財產來源不明罪判無罪時，向媒體回應「我也總算可以對我女兒說，妳爸爸沒有貪汙，他對得起所有投給他的人。」

北院合議庭認為，財產來源不明罪的構成要件，包括「財產增加與其收入顯不相當」，其中「收入」並不以公務員薪資為限，應包含公務員一切合法收入。

因趙正宇及妻子107.108年度加計租金及土地仲介佣金收入達2339萬2566元，故檢察官指控的920萬元不明款項，相較其收入並無「顯不相當」情形，因此不符財產來源不明罪構成要件，因此趙並無對其財產說明之義務，諭知無罪。

至於余學洋部分，合議庭認為，蘇震清是自行向李恆隆要求並收取賄款，余學洋雖然2015年間知悉蘇震清有收受賄賂行為，但蘇不知余已發現此事，認定蘇、余並無共犯關係，諭知無罪。

合議庭認為，余學洋歷來自李恆隆處收取的款項，是他個人受李委託，提供李太流公司案相關進度資訊的對價，因其不具公務員身分，不算賄款。