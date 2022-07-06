女星黃嘉千與夏克立結婚16年驚爆婚變，相傳已在打離婚官司階段，對於婚姻觸礁原因，外界有諸多揣測，已知的是夏克立已搬離過去長居的台灣，在加拿大改做幕後工作，盛傳是夫妻倆相隔兩地加上女方較強勢，導致感情耗損走到盡頭，過去夏克立曾抱怨，黃嘉千強勢起來脾氣難以控制，他曾因此不滿回嗆：「我不是妳的助理耶！」。

據《鏡週刊》報導，黃嘉千、夏克立被知情人士爆料，在士林地院看見兩人的案子，正打離婚等官司，更猜測之所以婚變，是分隔兩地及女強男弱為主要原因，事實上，黃嘉千過去曾透露會跟家人吵架，還被抗議過都不聽人家解釋，但她有個優點，就是當下就願意低頭認錯，坦言自己是在氣頭上，「有很多事情沒有辦法控制」，老公夏克立也吃過不少她脾氣的苦頭。

夏克立昔日坦言領教過黃嘉千的強勢脾氣，表示她一強勢起來，語氣就變得不耐煩又不客氣，讓他也不禁氣起來回嗆：「我不是妳的助理耶！」，黃嘉千則吐露，會質疑老公的生活方式而因此起爭執，她雖有自覺並且不斷學習修正，但仍難避免吵架，很多時候是需要雙方互相溝通與理解。

不過至少在疫情前，黃嘉千與夏克立看不出婚變跡象，2019年時女方還曾表示即使會爭吵，仍滿意婚姻狀態，笑稱夫妻倆吵架後很快會和好，還會在家人面前熱吻，足見是直到疫情期間，兩人的狀態與關係才生變。

夏克立曾接受《鏡週刊》專訪，他回到故鄉加拿大發展過去所學，從事動畫幕後工作，且懷抱電影夢，因此離開台灣並甩開「黃嘉千老公」標籤，追夢走自己的路，黃嘉千則是坦言老公不在身旁後，才終於體會什麼叫做真正的家庭主婦，宛若同時當導演、演員、編劇，都在沒人幫忙下自己一個人完成，「體會到一個媽媽要做全部的事情，真的很辛苦」，對於跟夏克立分隔兩地，言談中似乎有著滿滿無奈。

如今黃嘉千雖仍繼續演藝工作，但選擇時間較彈性的舞台劇演出，之前她曾表示，她是為了家庭所以在演藝工作選擇上有所調整，希望保有工作之餘能兼顧家庭及家人，「少了一個工作，對我來講還好，可是少了跟家人的相處，我覺得太虧了」，如今傳出婚變再回頭看這個處境，不禁讓人有諸多感嘆。