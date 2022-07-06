立委趙正宇被訴財產來源不明罪部分，台北地方法院認為，檢方指控他不明財產920萬元部分，經計算他與他的他配偶在2018年及2019年間租金及土地仲介佣金收入高達2339萬多元，所以不構成犯罪，至於逃漏稅部分他已自行補交稅款，判刑6月，可易科罰金。

對於判決結果出爐，趙正宇表示，兩年前的八月八日是我被羈押的日子，經過兩年漫長的日子，今年總算可以陪著女兒跟妻子，過一個安心的父親節，而他也總算可以對女兒說，「你爸爸沒有貪汙，他對得起所有投給他的人。」

趙正宇指出，早在去年十二月，對於他涉及貪汙的部分早已不起訴處分確定，但很多鄉親和民眾到現在可能都還以為他有貪汙，這大概就是身為政治人物的原罪，就算你是清白的，只要碰上了官司，不論結果，都再沒有人會相信，哪怕我在一開始就已經說明了一切，包括所有的財產來源，但在這裡，我還是要謝謝法官們，從無保請回到最終判決，他給了最絕望的人一絲安慰，也希望再沒有人遭遇我所遭遇的一切。

趙正宇表示，他從政以來，一直都謹言慎行，連開會的便當都沒吃過一個，因為他很清楚作為一個政治人物對於社會的影響力，這也是為什麼持續十數年的寒冬送暖活動，就是希望讓社會有善的循環。

至於稅捐稽徵法部分，趙正宇說，一直以為必須作為仲介者為職業，受領的仲介費才需要報稅，而在得知稅法上認定並非如此後，馬上補繳所有稅金，並捐贈一台消防勤務車予桃園市政府，哪怕主觀上並無犯意，作為政治人物就應該要熟悉相關法規，透過自我懲罰，希望也能讓民眾引以為誡，在報稅時要更加注意。