勇鷹高教機目前已經有四架交付空軍志航基地，今天公開展示部分訓練項目。勇鷹種子教官張崇豪中校受訪指出，勇鷹的飛行性能優異，操控品質比擬戰鬥機，可滿足未來主力戰機任務訓練之需求。

勇鷹高教機的設計概念是以滿足第五代戰機的飛行員訓練目標，著重低操作成本、彈性模擬不同機種，從外形設計分析、風洞吹試、藍圖繪製到生產製造組裝，配合完善的地面輔助訓練系統及整體後勤支援系統等，皆由我國自主完成，飛控、航電軟體都是100％自行研製，自製率達55％。

自IDF轉任勇鷹的種子教官張崇豪說，勇鷹與IDF的操作體驗並沒有太大差別，飛行過程中，高教機可以提供比擬戰鬥機性能般之良好飛行品質操控，無論起飛、落地的操作，執行空對空及空對面任務，高教機在加速、爬升等操控性能，均可滿足未來主力戰機任務訓練之需求，而良好的氣動力設計，使得高教機的進場空速明顯降低，有效提高學員在落地操作時的安全裕量。

自F-5型機轉任勇鷹的種子教官黃俊源中校表示，勇鷹高教機配備先進數位化航電系統，提供飛行員多元且人性化的參考資訊，未來可銜接主力戰機換裝訓練，大大提昇學員在未來換裝過程的訓練效益。

空軍司令部表示，目前正執行勇鷹高教機測試、接機任務及換（擴）訓任務，為國機國造、國防自主展現優異成效。未來持續精進煥換訓人員，妥善運用模擬機熟悉武器裝備操作，落實訓練成效及安全，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。