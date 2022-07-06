日本普利司通有感偏鄉地區交通運輸不便，在得知高雄市交通局今年1月7日推出「幸福共享 美濃GO！」正式營運以改善偏鄉交通服務，秉持著「企業社會責任CSR」的精神做公益，捐贈「幸福共享 美濃GO!」服務車輛1年份輪胎，希望共同守護偏鄉大眾運輸行車安全。

高雄市市府副秘書長王啓川6日在美濃區獅山社區發展協會接受日本普利司通捐贈1年份、16條輪胎，守護偏鄉民眾「幸福共享 美濃GO!」交通服務行車安全，共同為偏鄉交通盡一份心力。

王啓川表示，「幸福共享 美濃GO!」服務範圍包括學生就學、長者就醫、復健、長照、民眾採買、洽公等，提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性預約交通服務，正式上路以來，民眾反應熱烈、廣受好評，為提供更充足的運能，積極輔導在地獅山社區發展協會成為市區汽車客運業，加入「幸福共享 美濃GO!」提供服務。

高雄市交通局說，自1月7日開始服務至今，每天都被民眾預約額滿，經統計班次數已達1,756班，服務總人次更超過5800人次，平均每車承載人次高達3.3人，深受民眾好評。「幸福共享 美濃GO!」交通服務收費比照市區公車，民眾持一卡通等電子票證搭乘，更可享一日兩段吃到飽及公車轉乘優惠。

為讓偏鄉交通更便利，將持續與交通部公路總局攜手共同精進幸福小黃服務，預計今年10月「幸福共享 GO！」交通服務也將擴展至杉林區。