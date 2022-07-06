國民黨北市議員王鴻薇、國民黨桃園市議員參選人凌濤爆料林智堅涉嫌抄襲《品質月刊》。（楊亞璇攝）

新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文抄襲疑雲，國民黨台北市議員王鴻薇昨披露，林智堅中華大學碩士論文全文49頁，僅短短7頁沒抄，但她今天爆料，就連7頁還是在抄，抄襲學術性期刊《品質月刊》，找到林智堅另一塊「抄襲拼圖」，如今該論文抄襲已率高達94.1％。

林智堅在中華大學的碩士論文《以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度》，與竹科管理局委託研究計畫《以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度》的期末報告書，有多處雷同，引發抄襲爭議。

王鴻薇6日召開記者會說，她昨天說林智堅的第二章部分，是唯一看到7頁沒有抄襲，但是把整份報告上網之後，很多人開始比對，本來以為7頁沒有抄襲，「我搞錯了，原來他那前7頁，還是在抄」，找到林智堅另一塊「抄襲拼圖」，果然抄好抄滿。

國民黨桃園市議員參選人凌濤表示，87.8％都是抄襲竹科管理局，《品質月刊》補足最後抄襲拼圖，痛批林智堅論文的第二章文獻探討的第一節到第四節，完全複製2005年品質月刊，讓抄襲內容從原本的87.8％上升到94.1％，超過9成都是抄襲，不僅要面對管理局智慧財產追討，這不是引用是抄襲。

凌濤酸說，林智堅連中英文上下引號格式都沒改，難道也是共同創作，共同參與嗎？台大國發所有學長抄學弟，今天又要穿越時空「共同協作」嗎？這根本就不是碩士論文，只要剩下5.9％論文是自己寫的，這能夠形成完整的碩士論文嗎？不要混淆時空背景。

凌濤也批評，林智堅怎會告王鴻薇，要告就告余正煌，他強調國民黨是捍衛學術倫理，國民黨沒有「毀林小組」，如果民進黨持續捍衛誠信、品格有問題的桃園市長參選人，呼籲民進黨不要組成「寵林小組」繼續護航。

王鴻薇也拿出籃球，邀請林智堅出來打籃球，針對林智堅要提告，她表示，歡迎來告，也希望法院儘速審理，她也批林智堅提告是政治動作，兩個論文都有抄襲事實，且抄襲比率非常高，應該面對外界認為論文涉嫌抄襲的質疑。

王鴻薇指出，從品質月刊變成沒有品質的論文，網路讓很多人封林智堅為「抄跑專家」，再次喊話不要讓老師背書，讓學術蒙羞，用政治行動意圖上選情下滑止血，但無法止息外界對於涉嫌抄襲的質疑。