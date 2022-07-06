櫃買中心創櫃板再添生力軍，寶貝友公司（7623）將於7月15日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別為其他業。

寶貝友公司是由推薦單位台北市政府經濟發展局出具創新創意意見書，其嬰幼兒服飾品牌baby baby cool（bbc）以經歐盟認證（Global Organic Textile Standard）100％之天然無毒有機棉，運用時尚立體剪裁，結合仿異材質拼接打造兼顧時尚與安全之嬰幼兒服飾。

寶貝友公司將自7月8日起揭示其籌資資訊，7月15日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。