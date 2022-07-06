台北市麗山高中遭報校長遴選不公平事件，投訴人指出，麗山高中5位校長候選人中有位任教麗山高中的老師，在教師會內部投票時，竟沒有迴避，對其他人不公平，此外，在校長遴選會前一晚，北市教育局才接到「檢舉事件」，導致當天會議臨時取消，目前仍由訪查小組調查，將在7月9日審議，並完成校長遴選。

北市麗山高中校長遴選會競爭激烈，據了解，麗山高中和內湖高中6月26日舉辦校長遴選會報告，通過書審的候選人都已到場，卻等了半個小時，才被教育局通知，接獲檢舉而取消；內湖高中校長遴選則未受影響，但會議當天連內湖高中的候選人看到此況，也相當傻眼，麗山高中的候選人也只能打道回府。

今年麗山高中校長遴選有超過10人報名，最後經遴選會書審，有5人脫穎而出，教師會、家長會也已完成意向投票，不過投訴人不滿表示，其中一名候選人為麗山高中現任教師，內部投票時，同樣為教師會成員，卻完全沒有迴避，把票投給自己，且教師會的成員都是自己的同事，對其他候選人來說不公平。

陳素慧說，麗山高中校長遴選會前一晚，也就是6月25日晚上，北市教育局才接到「檢舉事件」，無法通知所有人員，到現場後才向遴選委員說明情形，最後決定將麗山高中的校長遴選會延期，並展開調查，陳指出，檢舉內容無法透露，但已由遴選委員會調查，將在7月9日審議，並完成校長遴選。

至於候選人任職於任教的學校，卻沒有迴避投票，陳素慧說，這種情形並沒有違法，只要符合校長遴選資格，無論哪間學校都可以報名，即使是自己任教的學校也可以。

對此，台北市教師會理事長葉青芪坦言，近年校長遴選競爭，會出現許多不同的聲音，只要在不違法的情形下，他都尊重。