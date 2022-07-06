迎接暑假，台北市立動物園推出「動物夏夏叫」系列活動，7月9日至8月27日的每週六，延後至晚間9時打烊，不僅讓遊客體驗夜晚的動物園，還舉辦市集、闖關、帶動跳等節目。

台北市立動物園每年在暑假期間皆會推出「動物夏夏叫」系列活動，園方今天發布新聞稿表示，今年夜間開放期間為7月9日至8月27日的每週六，當天從傍晚開始將有各項節目登場，並延後至晚間9時打烊。

動物園指出，節目包含音樂舞蹈演出、動物舞蹈帶動跳、動物繪本說故事、國際保育生態電影欣賞等，還有全民綠動野保市集、闖關活動及每週不同館區的「動物 BB Keeper's Talk」解說。

動物園進一步表示，這次還舉辦「動物育兒妙招」舞台互動挑戰賽，邀請民眾透過組隊競賽，了解大貓熊、棉頭絹猴、石虎、金剛猩猩、黑腳企鵝、馬來貘等不同動物育幼方式，還有機會獲得主題動物保育禮包。

對於夜間開放期間想自行參觀園區的遊客，動物園提醒，各管區停止入場時間不太相同，詳細資訊請上動物園網站參考，且當天在下午4時後入場的遊客，門票僅新台幣30元，遊客列車更自下午4時30分起免收費。

動物園強調，為保護遊客安全，除夜間開放的活動區域外，勿擅自遊走在未開放區域，並配合清園作業，禁止影響其他遊客參觀權益、有害動物保育行為。（編輯：方沛清）1110706