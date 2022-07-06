亞洲各國口罩管制措施。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

美洲各國口罩管制措施。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

歐洲各國口罩管制措施。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

新冠肺炎疫情趨緩，公衛學者指出，台灣7月初的解封指數已降至0.5以下，達0.4，預估到了月底將進一步降至0.3。目前歐、美、亞洲各國都已陸續推動「過渡期」政策，鬆綁口罩令，多數都僅要求公共場所、人口密集處、大眾運輸上戴口罩。學者認為，台灣的口罩防疫文明仍須維持，無法完全放掉，但可要求在高傳播地點、老年人或慢性病患維持戴口罩措施，這也是台灣走入地方流行的原則。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣截至7月1日，各區流行已逐漸收斂至地方流行指標，介於0.1～0.2％之間，這說明了已能和地方流行做接軌。若進一步區分不同年齡族群，0～19歲及20～49歲每日感染率收斂至0.2％，50～69歲及70歲以上收斂至0.10～0.15％，各區疫情皆受控，年輕族群的防火牆已築起，這是也是中重症個案減少的基礎。

陳秀熙表示，以台灣目前情形推估，台灣7月初的解封指數為0.4，已達到低於0.5的標準，而在7月底，接解封指數更將下降至0.3，這顯示台灣目前符合解封條件，有助於走向地方流行。若能採取大流行到地方流行的「過渡期」監視政策，就能讓疫情受控，避免超額死亡。

依模型推估，在未考慮「過渡期」監視政策之下，台灣在走入地方流行後7月底每日感染人數為2萬7126例，8月底降至2萬3469例，然而若能採取「過渡期」監視政策，7月底每日感染人數將為1萬2738例，8月底降至6426例。若僅靠疫苗保護力、抗病毒藥物，未改善醫療能量緊縮問題，台灣將無法回到新常態生活，7～8月超額死亡仍可能達10～15％。

在大流行到地方流行的「過渡期」，台灣應採取流感化監視政策。台北醫學大學教授陳立昇表示，相關做法包含使用定點監視，透過門診、實驗室、公衛部門來監視新病例是否有新變種病毒，另以抽樣方式進行抗原檢測以監視感染盛行、利用血清抗體調查評估族群免疫情形。

口罩過渡期政策方面，講師黃聖雯以歐洲為例，多數國家的口罩政策從「硬性」規定轉變為「軟性」建議，僅有德國、西班牙規定在醫療機構、大眾運輸上配戴口罩，葡萄牙則要求在大眾運輸上戴口罩。而瑞典、芬蘭、冰島、丹麥、英國、法國、希臘都已取消口罩，其中英國建議在擁擠封閉的公共場所戴口罩，法國、希臘則建議在大眾運輸上戴口罩。

至於美洲，美國、加拿大也已取消口罩令，僅有南美少數國家要求公共場合戴口罩。美國政府建議在搭乘大眾運輸時戴口罩，加拿大則建議在公共室內環境配戴口罩。

亞洲方面，則採條件式放寬，紐西蘭、澳洲、馬來西亞等，建議在公共場所、封閉環境及大眾運輸上仍需戴口罩；日、韓則建議若無法保持社交距離時需要配戴口罩。泰國政府取消口罩政策，但建議在擁擠的地方患有慢性病及健康狀況不佳者仍須戴口罩。新加坡取消安全距離，僅室內環境戴口罩，戶外環境可自行決定，但鼓勵配戴。

陳秀熙表示，由此可見，單日感染較低的國家，口罩措施放得比較鬆，而單日感染率比較高的國家，如新加坡、紐西蘭、澳洲等，都還是維持一定的口罩規範。亞洲國家比較保守，因疫苗施打條件不如經濟發展高的國家，多數要求公共場所、人口密集、大眾運輸上配戴。台灣的口罩防疫文明要繼續維持，還無法完全放掉，主要原因是台灣還在地方流行適應的期間，因此在過渡期，可限制高傳播地點、老年人、慢性病族群戴口罩，這也是台灣走入地方流行的原則。