國民黨高雄市長參選人柯志恩今（6）日到大港埔鼓壽宮參拜，合體「小雞」市議員們。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（6）日到大港埔鼓壽宮參拜，合體「小雞」市議員們，當地里長等人士一起陪同。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（6）日早上正式簽戶籍到新興區，成為正港高雄人。與媽祖同天生日的她，一早也特地到新興區大港埔鼓壽宮參拜，廟方邀請她與台南市長參選人謝龍介一起參加10月的媽祖府城會香活動，柯大方說，有機會跟大家一起走，還要與謝龍介組成「謝恩連線」。

柯志恩表示，今早剛遷完戶籍，她旁邊的男士看了她老半天，直到她簽下柯志恩才發覺是她本人，也與她握手致意，對方說家中還有太太、小孩跟阿嬤，「所以我多了5票，我多了5票，很好！」

柯志恩表示，鼓壽宮是大港埔非常重要的媽祖廟，她落腳在新興區當然要跟媽祖報告，而且大家可能不知道，「我農曆生日是媽祖生3月23日」，所以去到各地的媽祖廟都要拜拜，這次希望保佑高雄順順利利、柯志恩競選活動也可以順利，重要是大家要平安健康。

她說，宮廟非常重要，自己也習慣去拜拜，因此拜廟行程也會成為一大重點。她也會積極跑38個行政區，並與議員緊密結合，至於跑的完嗎？「不用擔心我的速度很快，會馬不停蹄」，會讓很多人看到柯志恩。

大港埔鼓壽宮有徒步至台南祀典大天后宮的傳統，今年將舉辦「媽祖四方來，府城來會香」20周年活動，預計10月29日至11月1日登場，廟方邀請柯志恩與謝龍介一起參與。

柯志恩表示，以後一定有機會跟大家一起走到台南天后宮，「我現在跟謝龍介說一聲，我們要組成謝恩連線」，龍介兄也有在那拜廟，拜拜是台灣人很重要的習俗，拜拜保平安，尤其現在正逢疫情，更是安定人心。