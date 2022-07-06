50歲的陳先生最近二年來容貌外觀產生不小的變化，一開始額頭及下巴變得突出，鼻子與手也變大，儘管身高沒有改變，但鞋子越穿越緊、越換越大雙，就醫發現罹患「肢端肥大症」。醫師指出，肢端肥大症是因為腦下垂體腫瘤分泌過多的生長激素，如果沒有及時治療，臟器增生膨大而影響功能，平均壽命恐減少5到10年。

馬偕紀念醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師黃俊達說明，肢端肥大症是一種少見疾病，發生率大約每百萬人有2到11人，原因是腦下垂體腫瘤分泌過多的生長激素；由於病程進展速度慢，患者不易發現，病人手腳會逐漸變大、額頭突起、鼻子變大，也會有多汗多油、皮膚變粗及性功能障礙等問題。

不僅如此，由於臟器會隨著內分泌異常而增生膨大，若沒有及時發現並治療，平均壽命約減少5到10年。黃俊達指出「膨大的臟器是回不去了」，因此第一要務是設定停損點，避免臟器繼續膨大；由於肢端肥大症患者易罹患高血壓、糖尿病、心臟肥大，因舌頭肥大也容易導致睡眠呼吸中止症，因此規律追蹤回診是十分重要的。

陳先生經診斷為肢端肥大症後，接受核磁共振影像檢查，進一步定位腦下垂體腫瘤。馬偕紀念醫院神經外科主治醫師詹雲凱表示，過去像陳先生這樣需要腦部手術的病人，要在頭部劃下一道長長的手術傷口，取下大範圍的頭骨後才能切除腦部腫瘤，現在透過腦瘤微創手術以及經鼻內視鏡顱底手術，具備「最大範圍切除」與「最小程度破壞」兩大特點，可免於開顱手術。

黃俊達表示，陳先生接受手術後，大手大腳與外觀變化情況已逐漸改善，目前仍持續在門診追蹤。一般而言，肢端肥大症患者多半由內科醫師發現，並需要整合外科醫師進行手術治療，接著再由內科醫師追蹤與長期觀察，因此醫療團隊的組成陣容也格外堅強。

詹雲凱提醒，由於每位病人腦瘤位置與大小均不相同，也並非所有病人都適合使用微創手術來切除腦瘤，解決腦部腫瘤的問題需要明確的診斷與充分的檢查，再搭配良好的精良的外科手術，才能解決病灶。