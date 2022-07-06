侯怡君（右起）、弟媳、老公蕭大陸送別侯爸爸。（民視提供）

侯怡君（右起）、弟媳、老公蕭大陸送別侯爸爸。（民視提供）

侯怡君父親今舉行告別式。（民視提供）

謝京穎、賴芊合、洪毛、余思達出席侯爸爸告別式。（民視提供）

賴慧如、郭忠祐出席侯爸爸告別式。（民視提供）

蕭大陸送別岳父。（民視提供）

藝人侯怡君的爸爸侯愛民日前病逝，今（6日）在老家南投縣水里鄉車站前舉行告別追思會，侯怡君從爸爸過世後，就一直待在老家處理大小事，身型消瘦許多，製作人老公蕭大陸也以女婿身分陪伴在旁，招呼前來致哀的民視同事及演藝圈友人。

一臉憔悴、始終紅著眼眶的侯怡君特別感謝第一時間民視及圈內好友都有來致意或者送花籃，感受到滿滿的溫暖，「今天爸爸的告別式，看到大家百忙抽空前來，由衷感謝，我也會好好照顧自己跟家人的，謝謝大家的關心」。

藝人洪毛、賴芊合、謝京穎、賴慧如、郭忠祐、余思達等人也出席告別追思會，洪毛說侯怡君就像家人一樣，平常就很照顧後輩們，今天雖然是來參加公祭，但心情很像是家祭一樣，希望她可以感受到家人的溫暖，也希望她能夠保重身體。忙拍《黃金歲月》的藝人謝京穎、賴芊合也一早從台北開車南下參加告別式，謝京穎說現在的時刻，很希望她能夠照顧好自己跟家人；賴芊合說「知道怡君姐很孝順，想跟她說知道她看不到爸爸了，但爸爸現在在天堂看顧著大家」。

在屏東工作的余思達，也到南投參加告別式，他說之前在《民視第一發發發》練舞時，侯怡君就給他很多信心跟鼓勵，「今天心與怡君及陸哥同在，希望他們節哀順變」。今天要去錄《綜藝大集合》的賴慧如跟郭忠祐也特別先到南投水里參加追思告別會，兩人表示只能希望怡君姐保重節哀。