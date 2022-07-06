今天在大聯盟場上天使以1：2不敵馬林魚，此戰他們派「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)先發投球，他表現仍不夠穩定，投5局失2分都是全壘打，在天使打線只有3安打、1分援助下，最後還是苦吞敗投。而迎來28歲生日的大谷翔平3打數無任何安打，但選到1次保送並跑出本季第9次盜壘，目前打擊率是.259。

天使近況仍相當不穩，今天先發投手辛德加試圖挽回顏面，但第3局就失掉首分，慘遭庫柏(Garrett Cooper)擊出中外野方向陽春炮，第5局上場又被克魯茲(Bryan De La Cruz)轟出左外野失掉第2分，好在隨即送出2K結束此局，今天投5局被敲5安打失2分，有8次三振沒有保送，目前戰績5勝7敗自責分率3.84。

Speed Sho ⚡️🎂✅

Shohei Ohtani steals second base in the 7th inning against the Miami Marlins😎

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天使打線整場都被馬林魚阿先發坎塔拉(Sandy Alcantara)封鎖，他主投8局僅被敲2安打無失分，送出10次三振，目前戰績9勝3敗自責分率1.82。在他壓制下天使全場靜默，7局大谷敲出滾地球形成野手選擇上壘，接著成功盜上二壘，9局則是和卓奧特(Mike Trout)接連獲得保送，之後隊友靠高飛犧牲打才拿下首分。