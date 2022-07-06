大立光(3008)6月合併營收為33.93億元，月增7.8%，年增0.67%，隨著傳統旺季來臨，大立光表示，7月拉貨動能會比6月好，而矽力-KY(6415)股票一拆四，6日起暫停交易，儘管大立光今天盤中股價走弱，但守穩1700元關卡，超越信驊(5274)，重登失去逾一年的台股股王。

智慧型手機市場需求疲弱，致使手機鏡頭升級趨緩，加上主力客戶華為遭美國禁令重創，讓大立光營運承壓，矽力-KY及信驊等IC設計股挾半導體缺料，業績大幅成長，股價連番飆漲，於去年5月3日超車大立光，成為台股的股王，不過近來半導體產業榮景不再，信驊股價跌跌不休，今天盤中股價下跌逾5%，不僅失守1700元關卡，更下探1600元，加上矽力-KY股票一拆四，6日起暫停交易，讓大立光重登睽違一年多的股王寶座。

大立光因部分客戶智慧型手機新機拉貨啟動，6月合併營收回升至33.93億元，月增7.8%，年增0.67%，為連兩個月月增，也是去年1月以後，再現年增，累計第2季合併營收為96.69億元，季減4.5%，年減4%，為2018年第1季以來單季新低，累計上半年合併營收為198.07億元，年減9.69%。

隨著傳統旺季來臨，美系客戶新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能會比6月好。

大立光預計本週公告法說會日期，法說會將公布第2季財報，並說明第3季展望。