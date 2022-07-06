台股在今年上半年，僅有2個月的月K線收小紅，其餘均是黑K線，6月單月跌幅達11%，也是上半年單月跌最慘的一個月，而根據金管會最新統計，外資今年6月反手淨匯出、金額為25.36億美元，折合新台幣約754億元，創下2014年、即9年以來最大匯出金額。6月台股慘澹遭拋售，而6月投信發行主動與被動基金績效又如何？據統計，6月主動與被動基金績效前十名，全由中國基金包辦，20檔主、被動型中國基金，其績效均在1成以上。

以主動型基金來看，績效前10名依次為日盛中國內需動力、摩根中國A股、富蘭克林華美中國A股、群益中國新機會、富邦大中華成長、摩根中國A股、安聯中國策略、統一大龍騰中國、新光中國成長、野村中國機會。

而被動型基金的績效前10名則有：富邦深100(00639)、永豐中國科技50大(00887)、中信中國50(00752)、群益深証中小(00643)、元大MSCIA股(00739)、國泰中國A50(00636)、國泰中國A150(00743)、FH滬深(006207)、元大上證50(006206)、台新MSCI中國(00703)。

隨著上海復工復產、疫情受控後陸續解除人員管控，總經數據出現回溫跡象，加上地產成交及汽車銷售數據表現優於預期，儘管海外金融市場波動，陸港股持續受惠於疫後復甦的樂觀預期，而中央穩增長政策不斷，帶動陸港股6月份上漲，整月滬深300指數大漲9.62%、創業板大漲16.86%、恆生指數上漲2.08%。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，截至6月30日止，6月淨流入729.6億人民幣，已是今單月最高流入金額紀錄。北上資金的持續挹注，代表國際法人機構資金不斷湧入中國股市，外資長期淨流入A股的趨勢始終未變；6月份中國製造業PMI重返50之上，達50.2%，較5月份上升了0.6個百分點，漲幅強於季節性，目前製造業PMI更是自3月以來，首次回到榮枯線之上。而從其分項來觀察，生產、新訂單、從業人員、原材料庫存指數均有所回升，其中，供需回暖仍是主要驅動因素。