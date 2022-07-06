蘋果iPhone 14新機預計在9月推出，代表先前的舊機將逐步遭到淘汰，而官網中「舊換新折扣價格」列表已經更新，被譽為「一代神機」的iPhone 6 Plus未被列入名單中，代表蘋果官方認為該型號已毫無價值。

蘋果iPhone手機向來能透過舊換新折抵部分金額，雖然一定低於二手市場的價格，但可以避免許多自行販售所產生的交易糾紛，甚至享有蘋果上門取件的服務，此外對於有意繼續添購蘋果產品的消費者而言，折抵的金額可以直接換成禮品卡，其實相當方便。

蘋果官方近日更新，iPhone手機舊換新的折抵金額，若拿iPhone 12 Pro Max進行更換，最高還能達到18200元，折抵最少的型號是iPhone 6S只能換回700元，此外，iPhone 6 Plus已經被剔除，拿舊機去換並無法進行折抵。

由於蘋果iPhone 14系列剩不到兩個月就要推出，相關傳聞也不脛而走，知名爆料者Anthony（TheGalox_）在推特上表示，iPhone 14與iPhone 14 Max的起售價為799美元與899美元，iPhone 14 Pro型號可能從1099美元起跳，iPhone 14 Pro Max的售價也會從1199美元開始往上加，整體而言，iPhone 14系列的價格可能比前一個系列多出100美元。