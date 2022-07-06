時序進入7月盛夏，隨疫情趨緩，旅客逐漸回流，新北捷運公司特別與音樂詩人雷光夏及新銳作曲家陳依婷聯手創作輕軌進站音樂，以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，分別推出淡海輕軌綠山線、藍海線進站音樂，將於本周六（9日）正式上線。綠山線從V01紅樹林站到V11崁頂站播放，藍海線則是從V26淡水漁人碼頭站到V28台北海洋大學站播放。

新北捷運公司表示，自成立以來持續打造「藝術輕軌」品牌形象，而淡海輕軌從107年底通車以來，除了穩定的旅運服務及多元的創意行銷活動，深獲民眾肯定，更提供「看」、「吃」、「嗅」、「觸」、「聽」的「五感乘車體驗」，讓民眾從不同面向體驗淡水之美及輕軌的便捷。

其中「聽」的部分，將在本周六正式上線，以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，在綠山線及藍海線分別推出由音樂詩人雷光夏及新銳作曲家陳依婷創作的進站音樂；綠山線由陳依婷創作，曲風輕快又富有童趣及節奏感，藍海線則邀音樂詩人雷光夏譜寫屬於淡水的歌，洋溢著懷舊風情。

陳依婷表示，第一次搭乘綠山線時，最先被幾米裝置藝術品吸引，因此這次進站音樂的創作靈感來自幾米繪本《閉上眼睛一下下》。她說，「我把這個聲音想像成是一個發光的旋律，它會一直提醒我們，每一段時間都要停下來，好好看看自己心裡面最珍貴的部分。」

雷光夏則談及自己的成長記憶，當年父母從南部移居新北三芝，所以她出生的記憶就圍繞著淡水的大海。雷光夏說，「大學時就讀淡江大學，淡海是我最愛造訪的地點。為淡海輕軌藍海線譜寫進站音樂，是我在創作歷程中，值得留念的記號。」

由於淡海輕軌皆為半開放式站體，把音樂帶進捷運站體，也面臨許多考驗，淡海輕軌進站音樂經過長時間測試，音量分貝符合旅客及附近住戶需求，綠山線從V01紅樹林站到V11崁頂站播放，藍海線則是從V26淡水漁人碼頭站到V28台北海洋大學站播放，新北捷運公司邀請民眾，在這個夏天一起來體驗這個聽覺饗宴。