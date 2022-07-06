第33屆金曲獎落幕，主辦單位台視之前公布收視率，收視冠軍落在陳美鳳與蔡昌憲頒獎並合唱〈繁華攏是夢〉，不少歌迷們激動直呼聽一小段不過癮，7月30日至31日高雄流行音樂中心(以下稱高流)海音館舉辦的《真愛秀‧藍寶石大歌廳》，邀來陳美鳳、龍千玉、洪榮宏、蔡小虎等唱將，接力開唱重現歌廳秀風華。

原訂4月底在高流舉辦的《真愛秀．藍寶石大歌廳》，因疫情延至7月30日於原場地舉辦，包括金曲頒獎人陳美鳳、蔡昌憲，5年不見的玉女掌門林慧萍，秀場天王豬哥亮女兒謝金晶亦參與演出，加上洪榮宏、李翊君、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、荒山亮；並由張秀卿、邵大倫擔綱主持大任，巨星雲集，內容精彩可期。

為了「藍寶石大歌廳」的重現，天王天后們使出渾身解數準備呈現最佳表演。美麗如昔的美鳳姐準備獻唱7首歌，不但讓歌喉保持完美狀態，更要搭配華麗視覺，絕對讓觀眾滿意又感動。

洪榮宏除了積極健身保持在最佳狀態，更攜手謝金晶獻唱〈憂愁的牡丹〉，跨世代合作賦與藍寶石更深的意義； 藍寶石CP蔡小虎、龍千玉也將在本次現身，默契極佳的兩人會有什麼演出內容，就等觀眾親自進場來揭密。

「藍寶石大歌廳」代表高雄70-80年代重要的娛樂符號，除了觀眾席一位難求，就連明星藝人也都積極爭取演出機會。當時演藝圈流傳「沒上過藍寶石，要紅很困難。」造就了高雄70年代不夜城的華麗榮景，更多資訊請上高雄流行音樂中心官網或官方Facebook。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)

「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會資訊

時間：2022.07.30（六）18：30

演出名單：林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫、張秀卿、蔡昌憲

2022.07.31（日）18：30

演出名單：陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫、張秀卿、謝金晶