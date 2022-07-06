霹靂(8450)前副董事長黃文擇日前過世，《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展今天正式開展，昨天總統蔡英文提前到場參觀，蔡英文表示，霹靂為台灣人創造了這麼一個江湖世界，提供在現實生活之外，一個充滿想像的空間，布袋戲帶給的是江湖人生。因此，期待在眾人的支持與努力下，布袋戲可以一代又一代的傳下去，成為台灣人一代又一代的珍貴資產。

蔡英文說，在我小時候當時的社會非常風靡黃俊雄布袋戲《雲州大儒俠》，我自己小時候，也很常中午飛奔回家，就為了要看布袋戲，這是我與父親間珍貴的回憶之一，也是許多台灣人從小到大的共同記憶。在歷經這麼多歲月後，霹靂如今的製作與規模已開創更嶄新的局面，布袋戲帶給我們的是江湖人生，這個江湖中有各種有個性的、熱血的，充滿義氣的人物與互動，這是我們做不到的，但卻是我們幻想的，這就是我們喜歡布袋戲的原因。

霹靂國際多媒體董事長黃文章憶起過去30幾年來的創業艱辛，及與黃文澤兩人編劇與配音搭配天衣無縫的默契點滴，不禁潸然淚下。黃文章指出，未來霹靂仍將一本初衷，把布袋戲文化推廣視為使命，因此計畫成立基金會，期待在政府與民間有志之士的支持下，匯聚更多社會資源與力量，協力傳承臺灣優美的布袋戲文化，永生不息。

黃家奉獻在布袋戲事業上已來到了第五代，已逾百多餘年，在世界各國都有偶戲藝術的環境中，只有台灣，將偶戲文化升格成娛樂產業，甚至是推進到NFT的區塊鏈與數位科技中。本次展覽除了展出黃文擇大師經典口白配音片段外，一樓以大師生平事紀為脈絡，講述其一生在布袋戲領域的努力與成就，並展出其日常文物及與家人的生活紀錄；二樓在展覽期間則輪播黃文擇大師的重要紀錄訪談影片，另有戲台互動體驗。