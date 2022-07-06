台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹籃球隊前鋒尤楚翔，於今年6月16日尚未加盟球隊時，發生酒醉襲警行為，事件發生後隔日已親自至警局道歉並獲諒解，但雲豹球團昨天（5日）決定陪同尤楚翔，一同到派出所再次向當事女警道歉，並希望透過公益服務方式表達最深歉意。

桃園雲豹球團表示，今年23歲的尤楚翔，是國內年輕籃球好手，在不慎犯錯後痛定思痛，希望透過實際行動來表達歉意，因此儘管事件發生當時他並非雲豹球團一員，但雲豹得知後，除嚴正譴責外，更決定協助他一起進行公益活動，陪伴他一起度過。

在與派出所聯絡過後，尤楚翔在雲豹總教練劉嘉發帶領下，昨天登門再度向女警深深致歉，並將在季前訓練期的非訓練日，參加公益活動，彌補自己曾犯下的過錯，劉嘉發強調，自己身為總教練有義務代替社會大眾教育球員，因此再度親自向當事女警致歉，女警也再次接受尤楚翔的道歉，並表示事發隔天尤楚翔登門道歉時就已接受。

尤楚翔相當懊悔做出此行為，為表達歉意主動向警方提出做社區勞動服務，警局同仁、女警協也樂意協助提供管道，建議未來能參與犯罪預防宣導，或可經由檢察官安排社區勞動服務。雲豹球團並聲明，未來將更加強化球員管理、教育，絕不允許任何危害公共安全之行為再次發生，也不再辜負球迷。

尤楚翔今年6月酒醉襲警事件經T1聯盟仲裁委員會結果判定，今天（6日）公告處以10萬元罰款，雲豹與他原屬球團台中葳格太陽也各罰薪1個月，外加勞動服務2個月，罰款將全數捐贈給公益單位。

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