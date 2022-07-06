無印良品全台首輛行動車駛入台東6個偏鄉，居民搶購。（蔡旻妤攝）

無印良品全台首輛行動車駛入台東6個偏鄉，居民搶購。（蔡旻妤攝）

無印良品全台首輛行動車駛入台東6個偏鄉，居民搶購。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

無印良品全台首輛行動車駛入台東6個偏鄉，居民搶購。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

免於舟車勞頓，全台第1部MUJI無印良品行動服務車今天到台東縣東河鄉行動販售，當地民眾熱烈搶購。居民徐小姐表示，「很開心竟然願意到偏鄉來」，台東縣長饒慶鈴也自掏腰包購買多項商品，她說要以行動支持投資進駐台東的國際廠商。

琳瑯滿目的生活百貨整齊陳列在行動服務車，無印風的「黃麻購物袋」更是被搶購一空。當地居民徐小姐說，很驚訝也很開心，這麼鄉下的地方竟然無印良品會來服務；張姓民眾說，從北部移居台東來，終於有無印良品了；也有長輩說，第1次看過這個品牌，可能年輕人比較知道。

無印良品營業企劃專員黃稚泓表示，因當初至東部場勘時，發現台東鄉鎮距離狹長，點到點車程至少1小時，因此發想行動車服務偏鄉居民，商品內容主要以生活用品、食品、文具用品等，以每個顧客日常所需為主。

無印良品將於7月下旬在台東市中山路開幕，而這段期間在台東各鄉鎮推出的移動服務車的販售服務，是考量台東縣地形狹長，所以特別把在日本新潟縣直江津市辦理的MUJI Truck經驗帶進台東，讓相對偏遠鄉鎮的鄉親朋友可以免去舟車勞頓，就近享受購物的樂趣。

服務車現場提供約150種品項，目前試營運初期，預計以每週3至4天的頻率走訪6個鄉鎮，包含卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉及關山鎮，未來台東店開幕後，仍會持續以行動車服務更多台東偏鄉及部落民眾。