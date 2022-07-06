國旅補助方案7月15日上路，平日入住圓山大飯店可獲得最高每晚1,300元補助，並規劃全台獨家實境解謎遊戲推出「解謎圓山」住房專案，探訪神祕案件，打破傳統的時間與空間的限制，標榜玩一整晚都不是問題，還有專為小朋友量身打造的「救援小英雄 波力互動展」親子住房專案，標榜讓孩子成為勇敢聰明小英雄，開啟闔家歡樂新體驗。

「解謎圓山住房專案」是圓山大飯店與Popworld蹦世界合作，獨家推出「全台唯一」五星級飯店內實境解謎遊戲《圓山月夜-羊群的失控》，以時下最熱門的侵入式虛擬現實遊戲(ARG)遊戲模式，在飯店裡玩飯店，於旅行中重新認識生活，遊戲中重拾人與人之間的連結。

客人入住後，會拿到一個神祕文件包，配合手機上的專屬APP，使用文件包裡面的道具，以及房間中的物品，解開一道道謎題，前往神秘的網站，從服務員口中詢問線索，一步步挖掘出故事的真相。「解謎圓山」住房專案至多兩大兩小入住高級客房，免費提供圓山獨家實境解謎遊戲《圓山月夜-羊群的失控》遊玩活動、贈送「探索‧圓山」西密道導覽文化之旅以及松鶴餐廳自助式早餐，專案價5,600元。無論是好友相揪一起挑戰推理趣味，或是父母帶孩子們一起來探險解密，都會是一場精彩的大冒險。

大小朋友們都不陌生的波力救援小英雄，以充滿熱血與教育的內容而受到家長推崇，也是不少人心中的英雄偶像，現在，與救援小英雄們近距離接觸與旅遊再也不是遙不可及。為提供賓客輕鬆參觀特展的服務，以及旅遊期間有最優質的住宿，圓山大飯店特別推出「救援小英雄 波力互動展」親子住房專案，迎接一個又一個嶄新任務，免費擁有展覽門票及自助早餐，數量有限，儘早預訂。

圓山大飯店特別安排「兒童版」的探索圓山文化導覽行程，鼓勵親子們共學共遊，讓小朋友們跟著導覽老師以生動活潑的解說方式，一起體驗深度的文化之旅；導覽搭配「圓山導覽學習單」答案就在導覽過程中，填寫完成的小朋友還可以得到可愛造型汽車手工餅乾，留下一個快樂的暑假回憶！自即日起至2022年9月11日止，能夠以兩大兩小入住高級客房，含松鶴廳自助早餐2客、「救援小英雄波力互動展」門票、兒童版探索圓山文化導覽、兒童版探索圓山導覽學習單乙份、手工小汽車造型餅乾乙份，專案價4,300元。

除了全台首次與五星級飯店合作的實境解謎遊戲「解謎圓山住房專案」、專屬親子同樂的「救援小英雄 波力互動展親子住房專案」外，圓山飯店還有佳評如潮的圓山文化之旅專案，「饗食圓山 一泊二食住房專案」、「君臨天下」住房專案，以及搭配「君臨天下‧國之饗宴」套餐的一泊二食「俯視山河住房專案」都是你最佳旅遊選擇。在深度遊歷圓山大飯店的文化故事後，還可以參加精彩的館內導覽行程、從事休閒設施，如戶外奧林匹克標準游泳池、兒童戲水池、三溫暖、網球場、室內兒童遊戲室等，讓你的旅遊補助更有感。