搶攻中秋送禮與自食商機，老爺酒店集團大玩創意，強調「高娛樂性」及「高性價比」推出「月光漫舞」共四款禮盒，透過各具特色的口味、包裝設計及價格，全方位搶攻不同客群市場及爭取2022年宅家送禮商機。其中「月光寶盒」更結合趣味手指足球遊戲，讓大家宅家過節之餘，還可闔家共享競技運動樂趣。好吃又好玩的老爺中秋月餅禮盒，即日起於集團旗下酒店及行旅進行販售，8月7日前預訂，可享超值早早鳥優惠。

老爺酒店「經典雙層」禮盒，為老爺經典推薦款，每盒1,880元起，禮盒採用雙層抽屜式設計，不但具收藏價值，墨綠及金的沉穩色系搭配，更凸顯其尊榮大氣風範，主打企業客戶及長輩贈禮。商品內容也相當豐富，除第一層四款廣式月餅，咖哩滷肉、巧克力夏威夷果仁、白蓮蓉蛋黃及酒釀桂圓蛋黃，第二層則包裝人氣甜點，老爺牛軋糖、夏威夷果仁塔、松露鹹蛋黃餅乾及莊園巧克力片等共七款。

從纏繞畫、五子棋到大富翁，老爺酒店集團每年中秋月餅皆充滿驚喜，延續2018年以來『類桌遊』互動遊戲自創特色，2022年「月光寶盒」再度加入手指足球創意，月餅盒可搖身一變為足球場遊戲台，搭配附贈的兩色紙牌，便可攻城掠地、搶攻對手球門，為賞月增添更多精彩趣味性。禮盒月餅口味也不惶多讓，共六款美味選擇，其中烏龍茶脆梅及蔓越莓五穀，不但滋味清爽，一口咬下、吃得到脆梅或堅果的創意，也讓月餅口感更豐富有層次，符合現代人多元喜好需求。

老爺酒店月餅系列中，「映月」與「沐月」價格最親民、每盒只要980元，造型簡單大方、配色活潑，以年輕小資族群及自用品嚐為主，其中「映月禮盒」看準現代人怕吃多會膩，將月餅變小巧精緻，可輕鬆享用八種不同風味。「沐月禮盒」主打老爺招牌蛋黃酥，歸功於主廚多年烘焙經驗，老爺蛋黃酥禮盒連續三年媒體評比皆獲獎項肯定。今年不但可品嚐兩款經典美味，紅豆沙蛋黃酥及蓮蓉蛋黃酥，更推陳出新，以香氣撲鼻的咖哩滷肉及綿密Q彈的芋頭麻糬內餡，搭配酥脆鬆軟的千層酥皮，創意組合、讓傳統酥皮糕點玩出更多新意。

老爺酒店集團2022「月光漫舞」中秋月餅系列，四款月餅禮盒980元起，即日起於老爺酒店集團旗下，台北、知本、新竹、礁溪、北投、台南、南港，五間酒店、兩間行旅均提供販售，除早早鳥優惠外，大宗訂購亦享折扣，訂購滿額加贈免費宅配乙次。