中秋贈禮旺季將近，來自東京的手工餅乾名店「Aunt Stella 詩特莉」，今年度以「Be Your Moonlight 成為你的月光」為主題設計全新秋季系列禮盒，象徵即使再黑的夜晚，也總有光影相伴，生活或許難免遇到阻礙，還好我們仍擁有彼此，得以互相扶持、面對一切挑戰。超早鳥優惠開跑，7月15日前單筆折後滿16,000元可享92折、滿25,000元再送中秋吊卡，亦可加價選購客製化設計木盒及袖套；與家扶基金會攜手合作的指定款公益禮盒，更為企業暖心贈禮的最佳選擇。

持續追求創新突破的Aunt Stella詩特莉，本季首次嘗試採用印象派畫風呈現質感藝術氛圍，帶來獨特夜光設計禮盒、家扶基金會合作款公益鐵盒、鏤空木盒搭配限定款瓷盤等多樣化款式。禮盒內除了經典手工餅乾，更包含滿載秋季氣息的全新「莓好夾心月兔餅乾」與「楓葉柚子造型餅乾」，以及經典復刻回歸的「鹹蛋黃玉米片餅乾」與「巴西可可酥球」，另可選擇磅蛋糕或花果茶組合；精緻包裝與豐富內容物符合各式贈禮需求，打造中秋禮盒必備首選。

Aunt Stella詩特莉全新秋季系列以湛藍星空與紫紅雲彩交織而成，結合月光、玉兔、月見草等中秋必備元素，依據不同禮盒款式延伸設計，分別賦予獨特的祝福意義。改良自品牌經典松木盒的「星雨之美」禮盒藉由雷雕鏤空技術，於上蓋刻畫出月圓人團圓的美好寓意；禮盒內部則為可任意組裝隔板做為飾品小物收納盒的九宮格，盒內亦附贈同款設計印象派陶瓷點心盤，在品嚐美味之餘更添文藝氣息。

Aunt Stella詩特莉創立於1982年，品牌創辦人的嬸嬸、真有其人的詩特莉奶奶本身為幼稚園老師，熱愛親手烘焙餅乾與小朋友們分享，進而奠定品牌長年以來對於兒童族群發展的關注。「星雨之夜」禮盒為本季公益合作款，每售出一盒即提撥20元收益，捐贈予致力服務弱勢兒童及其家庭的家扶基金會，期望秉持品牌「Love Giving」理念、並結合消費者心意，於溫馨的中秋佳節為小朋友們帶來愛與關懷。此外，為落實「Be Your Moonlight 成為你的月光」主題訴求，Aunt Stella詩特莉亦將悉心規劃「一日烘焙活動」，由品牌主廚與團隊帶領家扶兒少進行手作體驗，在捐款之餘更提供實質的陪伴。

為呈現中秋明月高掛夜空的夢幻瞬間，「星雨之書」禮盒特別添加了夜光油墨設計，每當吸收足夠光源，即可於暗處自體閃耀獨特光暈，完美扣合「Be Your Moonlight 成為你的月光」系列主題，以明暗兩款截然不同的風貌，寓有為收禮者帶來關懷與陪伴的溫暖意義。乘於荷葉上漂浮的玉兔與湖畔的月見草、倒映於湖面的波光粼粼，紛紛記錄下令人心動的片刻，創造專屬中秋佳節的月光記憶。

Aunt Stella詩特莉秋季系列禮盒內含各式經典手工餅乾，除了可自由選擇替換為磅蛋糕或花果茶外，更全新研發兩款中秋限定餅乾、另復刻兩款歷年熱賣口味，每款禮盒皆搭配不同品項組合，創造豐富的味覺饗宴。「莓好月兔夾心餅乾」選用100％純天然草莓粉與草莓巧克力，結合而成完美的酸甜比例，並以跳躍的玉兔剪影映於月面形象，象徵圓滿與未來的活力希望。「楓葉柚子造型餅乾」則以日本原裝「柚子屋本店株式會社」柚子原汁，一點一滴襯出天然純粹的酸甜清香。

為了呈現秋季的溫暖風味，兩款曾於往年熱賣的季節口味亦將限時回歸！「鹹蛋黃玉米片餅乾」以品牌經典玉米片口味為基底改良，融入圓潤濃香的鹹鴨蛋黃，迸發專屬Aunt Stella詩特莉的鹹甜酥脆。「巴西可可酥球」則採用雨林聯盟認證的巴西產可可粉，揉製而成酥鬆香醇的苦甜熟成口感。

因應眾多企業行號選購獨特中秋禮盒的需求，Aunt Stella詩特莉在推出全新秋季禮盒之餘，亦同步提供客製化服務，凡訂購達指定門檻即贈客製吊卡、另可加價享有客製袖套及企業專屬款木盒設計，打造獨一無二的質感禮盒，為收禮者傳遞別具心意的問候。全系列禮盒已正式開賣，以「Be Your Moonlight 成為你的月光」為主題，在發放企業贈禮、或個人為親朋好友送上祝福之時，更承載了一份溫暖關懷。即日起至7月15日止，把握超早鳥優惠提前下訂。