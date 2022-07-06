貨櫃三雄股價究竟止穩沒？持續吸引市場目光、激發討論。中信投顧最新指出，基於三大原因，調降全球運輸需求量預估，預計貨櫃航運第四季轉為供過於求，產業景氣降溫，將萬海（2615）投資評等由最樂觀的「買進」降至「增加持股」，推測合理股價由228元大砍至138元。

中信投顧提出三大原因包括：美國聯準會（Fed）展開加速升息，2月底開始的俄烏衝突已嚴重影響歐洲經濟，加上大陸5月封城更對已經轉弱的全球經濟帶來更大的修正壓力，因此，全球貿易量明顯承壓。另一方面，下半年與2023年貨櫃航運業者積極交船下，預計今年船隊運能增長4.5％，第四季貨櫃航運轉為供過於求0.5％，預計2023年供過於求幅度將擴大至1.5％，不利貨櫃航運業者營收與獲利展望。

全球經濟籠罩在Fed積極升息、打壓通膨帶來的經濟降溫壓力下，中信投顧指出，世界銀行更將今年全球經濟成長率由4.1％降至2.9％，全球經濟呈現降溫與需求不振現象。同時，SCFI運價指數也在今年高點之後連跌17周，獲得溫和反彈後，又連續下跌三周，貨櫃運價呈現弱勢走勢。弱勢的運價反映大陸上海與其他城市解封後，貨櫃航運運量恢復不如預期，尤其北美線的運價表現不佳，反映美國需求面的降溫與運量的下滑。