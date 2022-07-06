國民黨高雄市長參選人柯志恩今（6）日遷戶籍到新興區後，旋即到當地信仰中心「港埔鼓壽宮」參拜媽祖，另一頭高雄市長陳其邁今早也前往旗津天后宮參香祈福及拚觀光，兩人不約而同都拜媽祖，藍綠積極搶攻宗教票意味濃厚。

柯志恩今早到大港埔鼓壽宮參拜，廟方邀請她與台南市長參選人謝龍介一起參加10月的媽祖府城會香活動，柯大方說，有機會跟大家一起走，還要與謝龍介組成「謝恩連線」。

柯志恩參拜後，與當地里長們開座談會，傾聽地方心聲。有里長透露，今天要來陪柯志恩拜拜，昨晚就接到「關切電話」，但他不以為意。另有里長認為，陳其邁是基隆出生的，而柯志恩是高屏一家親，也希望柯能帶領「小雞們」贏得選戰。

陳其邁今早則在立委賴瑞隆、市議員李喬如、簡煥宗及在地里長等人陪同下，前往旗津天后宮參香祈福，宣布啟動「旗津黑沙玩藝啤酒節」嘉年華活動，打造蘇美島歡樂氣氛。

陳其邁全力拚觀光、衝市政，他說，7月16日到8月13日連續5周都會在旗津沙灘舉行音樂主題相關活動，歡迎大家到旗津大啖海鮮、大口喝啤酒，享受旗津的夜晚。他也特別預告7月16日晚上在旗津會準備一個大彩蛋，請大家拭目以待，不來會後悔。