全台唯一結合樂園、OUTLET、五星級飯店，給你最HIGH啤酒的夏日慶典，就在義大Outlet Mall！7／15－7／24每週五到日下午5點到9點，連續兩周末、6個狂歡夜晚 、9組樂團、36場精彩表演，就在義大世界購物廣場123露天市集，現場特別邀請知名歌手卓義峰、吳汶芳，還有ROXY BAND等樂團，結合高雄萬豪飯店、皇家飯店及天悅飯店聯合推出啤酒限定餐點，讓你一手啤酒一口美食。

全台OUTLET首場7／16(六) Michael Kors馬爾地夫夏日度假飲料車就在義大Outlet，今年夏天Michael Kors帶來Jet set girl Maldives系列，充滿著悠閒的度假氛圍，現場除了有Jet set girl Maldives專屬打卡區，活動當天只要加入LINE會員並拍照打卡就能獲得知名網美飲料店 SOMA的洛神花及柳橙高山菁茶，限時限量，不容錯過，即日起到八月底只要在MK櫃上消費滿15000元即可獲得MK老花LOGO壓紋手機充氣座，數量有限，換完為止。

義大Outlet Mall 7月份迎來時尚傢俱品牌「皇齊家居」，就在義大Outlet A區4樓盛大開幕，皇齊家居所設計生產的時尚家俱，為許多國際級渡假酒店和高級住宅所採用，以精巧的設計搭配極致製造工藝，即日起~7／31(日) 歡慶義大門市開幕，全面定價 7折，讓您在Outlet也能找到屬於自己的生活品味。

7／14(四)到7／25(一)還有盛夏運動大賞，全館多達15家運動品牌多件折扣，單筆消費滿3000元還能再拿100元購物金，數量有限，換完為止，更多優惠資訊請上義大世界購物廣場官網查詢。(https://www.edamall.com.tw/default.aspx)

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