潘姓男子上網申請貸款，不僅銀行帳號遭詐騙集團利用，成為人頭帳戶，潘還淪為車手，為詐騙集團取錢。橋檢依刑法3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法提起公訴。橋頭地院法官審理後認為，檢方提供的罪證不足，無法證明潘男有涉及主觀上共同犯詐欺取財、洗錢之不確定故意，因此諭知潘男無罪。

潘姓男子於去年10月申請貸款，透過通訊軟體Line與自稱銀行行員的陳正德聯繫，提供農會、合作金庫等4個帳戶給陳正德，陳再指示他與羅文賢聯繫。此詐騙集團之後利用詐術，詐騙陳姓與何姓等被害人，要求匯款到潘男的戶頭，潘男再依羅文賢的指示，臨櫃或持提款卡到自動櫃員機領錢，金額從數萬元到50萬元新台幣不等，之後到羅指定的地點將款項交給「小廖」之人。總計不法金額超過上百萬元。

檢方認為，潘男此舉的行為與車手無異，詐騙集團藉掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向與所在，因此認為潘男涉犯刑法3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法之一般洗錢等罪。

潘男主張，他也是受害者，因為欠銀行錢，擔心貸款無法通過，才會找陳正德幫忙美化帳戶，通過貸款手續。對於之後的不明金額匯入其帳戶，他幫忙提領，陳解釋，這是他相信對方，以為這筆錢是公司的帳戶，所以才配合，且他不想侵占對方的錢，之後他覺得不對勁，有向警方報案。

法院審理後，認為檢方提供的罪證不足，且無法證明潘男的主動犯意，所以諭知潘男無罪。可上訴。