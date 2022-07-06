財信傳媒董事長謝金河示警南韓經濟面臨冰風暴，值得注意的是，台灣和南韓的產業及經濟內容很相近，南韓現在發生的事，台灣恐怕也難倖免。他在《老謝看世界》節目中，提及從半導體產業來看，大陸因為在記憶型半導體技術不斷進步，導致南韓對大陸外貿「從順差變成逆差」，他示警，原本台灣對大陸，半導體最少出口超過台幣1000億以上，如果也像南韓從順差變成逆差，等於1000億消失，台灣在國際間大概會「蹲在地上」。

謝金河對比南韓跟台灣的現況，從能源政策方面來看，南韓的電力公司其實很慘，要發債很困難，目前只能靠著賣資產的方式。他強調，南韓因為進口能源成本高漲，導致國際收支出現逆差，對台灣有以下警示，首先是對能源未來的發展如果太集中，對台灣來說相當危險。

其次就是半導體，如果像韓國這樣，對大陸外貿從順差變成逆差，分析台灣現在對大陸，半導體最少出口超過台幣1000億以上，如果這1000億消失，謝金河警告「台灣大概會蹲在地上」。

針對南韓半導體產業部分，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳則表示，南韓現在半導體壓力比較大，原因在於，大陸過去20年來，在南韓擅長的記憶型半導體技術上有長足進步，像三星在記憶型半導體方面，在這一塊面對來自大陸追逐的壓力就變得非常明顯。

至於台灣方面，李淳分析，在成熟製程部分，也逐漸看到大陸追趕；但在先進製程部分，尤其是14奈米之後，大陸現在基本上良率很低，而且商業模型也還不能運作。