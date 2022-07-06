金馬獎作曲家雷光夏和新銳作曲家陳依婷，聯手為淡海輕軌創作進站音樂，以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，分別譜寫淡海輕軌藍海線、綠山線進站音樂。

綠山線由陳依婷創作，整首歌輕快又富有童趣、節奏感，提醒大家不要忘了童年純真的自己。藍海線由雷光夏譜寫，洋溢著懷舊風情，跟著音符搭上回憶列車。

陳依婷表示，第一次搭乘綠山線時，最先被幾米裝置藝術品吸引，因此這次進站音樂的創作靈感來自幾米繪本《閉上眼睛一下下》。她說，「我把這個聲音想像成是一個發光的旋律，它會一直提醒我們，每一段時間都要停下來，好好看看自己心裡面最珍貴的部分。」

雷光夏談及成長記憶，她的父母從南部移居新北三芝，所以她出生的記憶就圍繞著淡水的大海。雷光夏表示，「大學時就讀淡江大學，淡海是我最愛造訪的地點。為淡海輕軌藍海線譜寫進站音樂，是我在創作歷程中，值得留念的記號。」

由於淡海輕軌皆為半開放式站體，把音樂帶進捷運站體，也面臨許多考驗。雷光夏表示，她與聲音工程師前往月台測試，短短幾十秒音樂，就歷經了數個月的調整。她認為，應該要為在地的人們，不想被忘記的記憶，譜寫一段音樂，〈回憶列車〉因此誕生。未來旅客候車時都會聽到進站音樂。