南韓32歲知名樂團「FTIsland」主唱李洪基（이홍기），過去曾以童星身分出道，長大後憑著嘹亮又溫暖的歌聲擄獲不少粉絲的心，甚至跨界出演電視劇及綜藝，成為全方位藝人也使他人氣始終居高不下。而目前正忙著演出音樂舞台劇《Mata Hari》的他，昨（5）日突然在個人社群媒體上宣布「舊疾復發」，令粉絲們相當擔心。

個性親民的李洪基，過去曾大方在節目上透露，自己長期有「痔瘡」的困擾，並表示因自己的痔瘡息肉較大，前前後後已經去醫院動過8次手術都沒辦法完全治癒，他更曾在準備入伍之前，於IG上分享一張自己準備進手術室動手術的照片，期望痔瘡別再復發，當時也引起網友瘋狂討論。

而李洪基才在今年4月開始投入音樂舞台劇《Mata Hari》演出，接下來還有一連串忙碌的表演行程一路排到8月份，但沒想到昨日他卻再度於IG上發文，無奈表示「唉！痔瘡這傢伙又復發了！接下來的演出該怎麼辦啊」粉絲們看到後也相當憂心，紛紛留言「天哪！怎麼又復發了」、「你跟痔瘡根本是好朋友」、「唉依辜，該怎麼辦」、「我們洪基真的是每次都被痔瘡搞得很痛苦」、「心疼哥哥希望能好轉」、「復發好頻繁，難道是家族遺傳？」、「痔瘡又來??」、「這樣真的不行啊」。