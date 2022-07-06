【旅遊經 編輯部報導】

基隆邀您「藝起FUN暑假」，7月份開始，邀請臺灣優質表演團體，如：「紙風車劇團」、「九天民俗技藝團」以及「臺灣特技團」，即將在國門廣場及暖暖區帶來親子同樂的難忘演出！

基隆市長林右晶表示，7月份開始在國門廣場有非常多精彩的演出表演活動，現在國門廣場周邊已經變成最熱門的景點，晚上很多人在這裡吹著海風散步，欣賞海景，還有市府安排的精彩演出，從7月15日起還有大型兒童劇的展演，不僅有精湛的表演，還有小朋友最愛的文具兌換等。

由於國門廣場可以容納更多的民眾參與，主辦單位在現場準備2千張椅子，但相信應該還是會爆滿，提醒民眾要戴好口罩、做好防疫措施，讓大家都有個快樂的暑假。

大型兒童劇的展演，首波7月15日(五)晚上7點，稅務局邀請紙風車劇團在國門廣場盛大演出由經典漫畫所改編的「諸葛四郎」大劇，歡迎祖孫三代一起來觀賞，帶著小朋友們重回『阿公的童年』，看看60年前，紅極一時的本土超級英雄諸葛四郎如何用智慧打敗魔鬼黨？提醒活動晚上6點30分免費入場，記得帶手機、雲端發票或紙本發票來現場攤位參加宣導活動，除了有扭蛋、鬼滅之刃文具及有獎徵答活動換宣導品等三大好康活動，另，還有許多親子活動攤位。

緊接7月16日(六)晚上7點，由文化局帶來第二波精彩表演！由九天民俗技藝團在暖暖區源遠路193巷底空地帶來《炫音鼓舞祭》，以DJ Code電子音樂作為演出主體，結合九天的鼓陣以及家將、神偶，展現創新的陣頭詮釋，傳達祈福意念；7月17日(日)下午4點30分，臺灣特技團在國門廣場以新作品《愛麗pu的奇境夢遊》亮相，愛麗pu做了一個奇特的夢，出現一位時光怪客，帶著愛麗pu進入奇妙旅程，也帶著大小朋友在夢境裡，欣賞特技團專業的雜技表演。

最後，7月22日(五)晚上7點，國門廣場紙風車劇團帶來壓軸好戲，在藝術卡車上演出《武松愛老虎》，打虎英雄武氏三兄弟，代表景陽崗村民上山尋找傳說中的殺人虎，邀大小朋友一同歷經一場緊張又趣味的追逐戰。演出劇碼皆為第一次在全新藝術卡車上演出，搶先帶給基隆市民全新藝術體驗。

【演出資訊──】

時間：7/15(五)晚上7點

地點：國門廣場(基隆市仁愛區港西街6-2號)演出團隊/劇碼：紙風車劇團《諸葛四郎》

時間：7/16(六)晚上7點

地點：暖暖區源遠路193巷底空地演出團隊/劇碼：九天民俗技藝團《炫音鼓舞祭》

時間：7/17(日)下午4點30分

地點：國門廣場演出團隊/劇碼：臺灣特技團《愛麗PU的奇境夢遊》

時間： 7/22(五)晚上7點

地點：國門廣場演出團隊/劇碼：紙風車劇團《武松愛老虎》