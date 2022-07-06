「警察叔叔可以帶我回家嗎？」太平區1位7歲的林姓男童日前傍晚趁著父親在準備晚餐時，趁隙外出溜搭，結果因天色灰暗迷失方向，走到離家約1公里外的黃昏市場附近，經熱心民眾發現報警，太平派出所員警獲報後，除先買麵包供男童止飢，並牽著他沿途查訪，終於有民眾表示看過男童，並指出他家在附近巷弄內，讓警察順利找到男童住處，也化解這場驚魂記。

太平警分局太平派出所警員沈宗翰、謝育澤等2員，日前傍晚6點多獲報「東平路黃昏市場後有小朋友迷失，請求警方協助。」沈、謝2員到場後立即上前關懷，小男童見到員警一臉淚眼汪汪的說：「警察叔叔可以帶我回家嗎？」員警慢慢安撫男童情緒，側面瞭解男童是單親家庭，由父親照料他的生活起居。

男童天真地說自己就住這附近，但是不知道確切住址，沈、謝2員貼心牽著他的小手一路沿途詢問民眾，果然皇天不負苦心人，有位熱心的民眾向警方表示有看過小男童，應該住在前方巷弄內，經一番詢問後，終於找到男童的住處。這時男童的父親也正在住家附近找著他，看到員警帶著男童返家時，激動地感謝警方熱心協助。