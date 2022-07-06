警方在賭場內查扣大量賭資、籌碼與賭具等證物。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

警方破門攻堅，當場查獲陳姓負責人、2名工作人員與51名賭客。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

警方將陳姓負責人與2名工作人員依賭博罪移送桃檢偵辦。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區一處鐵皮屋日前遭民眾檢舉疑經營地下賭場，警方獲報後持續監控蒐證，今日凌晨出動30名警力破門攻堅，當場查獲負責人48歲陳姓男子、2名工作人員及51名賭客，共查扣賭資現金5萬600元、賭資籌碼333萬5000元等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

大園警分局指出，該地下賭場藏身於沙崙一處鐵皮屋內，地點隱蔽度高，外人難以察覺，日前接獲情資後，經過多日監控蒐證，發現該屋常有不明人車出入，確實有可疑之處，隨即向桃園地方法院申請核發搜索票，並於今凌晨3時許赴現場埋伏，一舉破門查緝。

警方攻堅後發現，該地下賭場空間放有一張大型圓桌，並在現場查獲陳姓負責人、2名工作人員與51名賭客，均無相關前科紀錄，並查扣賭資現金5萬600元、籌碼333萬5000元、抽頭金現金3萬5400元及籌碼165萬元，還有賭具天九牌、監視器、點鈔機、無線電等證物。

警方訊後將陳姓負責人與2名工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另外51名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。