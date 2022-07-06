全球中國藝術品拍賣行業成交額最高的保利拍賣會將在7月10日舉槌登場，今年也是保利香港十周年，其中拍賣「陳年普洱茶及茶道具專場」，有別於過往拍品皆是茶品藏家的收藏，台灣「王德傳茶莊」是首位、也是唯一以品牌之姿站上拍賣會的茶莊。

王德傳茶莊第五代傳人王俊欽表示，此次參加拍賣的內容定義為「向台灣百年茶業致敬」展出珍藏茶具及重現經典款，以及自家遵循古法製作的熱銷品手工炭焙凍頂安尚老烏龍茶及古茶樹普洱茶。

見證台灣百年茶文化發展歷史的王德傳茶莊，在7月10日香港保利拍會中的「陳年普洱茶及茶道具專場」，除用三款老茶樹普洱茶重現經典，亦向台灣茶葉歷史致敬，展出珍藏的明清時期的茶具、日治時代聞名世界的台灣百年烏龍茶、和兼具中藥養身的陳年台灣客家酸柑茶，以及茶界競相珍藏的1985年陳阿蹺老凍頂烏龍及陳阿蹺凍頂烏龍茶球。

以往普洱茶都得等到數十年甚至上百年的存放後，方顯收藏投資價值，但王德傳茶莊的普洱茶收藏僅15年內就能登上拍賣會，其魅力從普洱茶的老茶客常說「普洱滿地，台地為下，拼配為次，古茶上佳，古純巔峰，銀霜可見，金花難覓。」意思是人工開墾栽種的茶樹是收藏價值最低，而台地混合古茶樹的普洱茶則是其次。最具收藏價值且茶湯滋味富含層次韻味的，則是用上百年以上的古茶樹，選用單一產區純茶樹的普洱茶，可說是上等普洱茶中的珍品，若能尋得千萬普洱茶中，難尋覓得一款長有金花的普洱茶，更是極品中的極品。

王德傳茶莊堅持選用單一茶區、百年樹齡以上的古茶樹，透過獨特攤涼、落菌古法技術，使其短短年份就能與長年份普洱茶並駕齊驅，隨時間增長，與陳年普洱茶茶湯滋味的距離又更近，豐富層次多變的味道讓王德傳的普洱茶第三度站上保利拍賣會。

這次王德傳茶莊所拍賣的普洱茶有2013年易武春蕊（千年古樹）、2013年倚邦春蕊及2015年布朗山春蕊，樣樣掌握老茶客、老藏家的上乘之選要素，皆是堅持單一產區、單一來源、堅持古茶樹單一純料，不僅可溯源管理，還經過SGS無農藥檢測，更特別是仍堅持古法製作，採菁、攤涼到搭配老黃葉落菌，再輔以現行科學研究方法，精準掌握時間、溫度、濕度，從傳統到創新，完整呈現普洱茶的絕佳風味及價值，每一個過程都不馬虎，這是其他無法追溯或來源複雜的普洱茶無法比擬的，放長久還有機會見到茶餅上難得一見的金花菌，非常適合將愛茶人最後一哩路的普洱茶收藏，能夠擁有一片百年古茶樹普洱茶，既是一種緣份，亦是身份和地位的象徵。

王德傳茶莊的老茶樹普洱茶每一餅都能感受天地間的滋養恩賜，堅持單一產區及古法製作，特保留老茶葉以讓落菌過程更完整，甚至有望看見千年靈芝上的金花菌，可降脂，降血糖，降血壓，具保健之效，可品嚐也能品藏。

從普洱茶到台灣聞名世界的烏龍茶，王德傳茶莊的每項茶品都將中華茶文化的智慧、韻味濃於歲月秘香，成為經久歲月流轉的經典，從年份、產區、種類、工藝各個層面都有所關照，從一場茶拍看一段臺灣茶的歷史，後市看漲潛力無窮，藏家爭相收藏。