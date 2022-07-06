台北國際夏季旅展於7月15日至7月18日於台北世貿一館登場，台北美福大飯店推出多款餐券優惠，首推餐檯菜色全新升級的「彩匯自助餐券」，每人最低7折850元起，以及可品嘗港台日義四大主題餐廳的「超值美食通用券」，每券51折2,800元起。「行政客房住宿券」32折優惠價5,200元，展場另推出「消費滿額贈」活動，拌麵、堅果醬等好禮消費滿額即免費贈送，線上旅展並自即日起提前開跑。

台北美福人氣自助餐廳「彩匯自助餐廳」，每日提供四個用餐時段，各個餐期皆推出超值餐券。高人氣的下午茶擁有豐富多樣的甜點區，還有爐烤現切牛排與時令海鮮區，「平日下午茶餐雙人券」每張優惠價1,760元，可選擇於早餐或下午茶餐兩個餐期擇一使用，購買一套五張單人券可享7折優惠，靈活使用每人850元。午、晚餐期菜色全面升級，並將位上主餐回歸自助餐檯區，多樣化的海陸鮮食輪番供應，並不定期更換菜色。

美福飯店自助餐廳日式料理區，也推出升級版美食，如炸蝦天婦羅、干貝握壽司等，晚餐期間更加碼提供多款現做炙燒料理及手捲等餐點。小農蔬菜麵食區除了主推美福愛熟成牛肉麵這款招牌商品外，另新增和牛肉丸及和牛肉燥拌麵；飲品區也在午、晚餐期新增沁涼生啤酒暢飲。平日午餐單人券一套四張優惠價每人僅1,380元，平日晚餐單人券一套四張每人1,650元。

美福飯店館內台港日義四間異國餐廳，聯手推出「超值美食通用券」每張2,990元，一券在手，用美食暢遊世界，標榜可品嚐到價值最高達5,500元的美味，折扣高達54折。一次購買5張「超值美食通用券」，優惠價每張2,800元。

美福飯店「行政客房一泊一食雙人券」優惠價5,200元，可入住價值16,170元的頂級客房，下殺32折。熱愛美食的消費者亦可選擇「行政客房一泊二食雙人券」，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以39折的優惠折扣帶走價值20,570元的餐宿好康，旅展價每張7,999元，入住期間可享免費迷你吧飲品、點心、新鮮水果、健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日享用彩匯自助餐廳早餐，盡享夏日的美好。

台北美福特別於四天旅展限定加碼，祭出滿額贈及加價購活動，旅展現場單筆消費滿3,800元，即贈由台北美福廚藝團隊精心研發，嚴選新鮮辣椒與花椒製成，拌麵及料理皆對味的「紅油胡麻堅果醬」（定價480元）乙瓶；滿8,800元即贈由行政主廚─王志孚精心調配，口味包括牛香蔥酥、黃金蒜油、蔥香開陽、極致椒麻四款口味八入的「美福拌拌麵」（定價560元）及紅油胡麻堅果醬乙瓶，另購買任一商品不限金額，皆可享優惠價199元加購紅油胡麻堅果醬乙瓶與399元加購美福拌拌麵，多樣好禮展場限定，數量有限贈完為止。