台灣本土疫情降溫，但疫情指揮中心考量國際疫情因BA.4及BA.5再度攀升，編境管制維持登機前48小時PCR採檢、入境後「3＋4」隔離、每周限2.5萬人的邊境政策。對此，民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天要求指揮中心，根據國內外疫情狀況、國內醫療量能及疫苗施打率等條件，滾動式檢討邊境管制措施，並建議每周入境人數上限調整為4萬人，保障國人返台權益。

邱臣遠指出，政府高喊要與病毒共存，隨著各國解封國境，國人也很關心台灣何時鬆綁邊境措施，尤其是最近一周出境人數達3.1萬人，但指揮中心每週限制2.5萬人次入境，若不放寬將嚴重影響國人返國權益。

邱臣遠質疑，台灣每日本土確診高達上萬例，境外移入維持數十到一百多例，如果指揮中心認為「3＋4」能兼顧防疫，防堵境外病毒移入，就不該限額卡住海外國人。

邱臣遠建議指揮中心參考鄰近國家經驗，日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等都簡化邊境檢疫，迎接國際觀光客，反觀台灣嚴格的管制措施，可能錯過國際旅遊的復甦先機。

邱臣遠提出三項訴求，要求指揮中心擬定邊境開放時間表、放寬每週入境人次至4萬人，並研議「精準邊境控管措施」，在觀光產業復甦及疫情防堵之間取得平衡。

根據彭博社公布最新「全球防疫韌性排名」，台灣防疫韌性分數只有54分，全球53國當中排名倒數第二，其中「航班載客能力」 只贏過香港、「接種疫苗後國家出入境開放程度」甚至輸給中國，排名世界最後一名，彭博社直接點出，排名落後國家所執行的策略，使其深陷在新冠疫情當中。

張其祿指出，目前入境台灣無論有無完整施打三劑疫苗，都以「3＋4」處理，入境檢測及手續繁複，但機場檢測量能有限，從下飛機到上防疫計程車至少需要2小時，對年長及行動不便者來說非常折騰，政府急須在檢驗量能、程序及技術上進行檢討。

張其祿直言，面對國際商務需求及壓力，台灣開放邊境將是必然趨勢，政府應該透過「精準邊境管控」，針對疫情穩定國家進一步開放，讓完整接種疫苗及具疫苗護照的國際旅客、僑胞採用特殊通道及較寬鬆的檢疫隔離 ，同時公布明確的「邊境開放漸進規劃」，盤點醫療量能，為漸進式開放邊境做好準備。