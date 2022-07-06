由國泰金控獨家贊助的台灣職業電競隊伍ONE Team Esports（以下簡稱ONE Team）前年舉辦第一屆《攏來ONE》傳說趣味盃競賽後深受粉絲喜愛，今年適逢戰隊成立四周年強勢回歸，宣布將聯合八德資訊商圈，擴大規模線下舉辦「第二屆《攏來ONE》工具人大富翁」活動，邀請粉絲一同感受夏日熱情「攏來ONE」！

《攏來ONE》工具人大富翁集結了知名人氣YouTuber「唄姬」、Twitch D希宇宙「月希」、杰哥不要的「鐵牛」、以及前陣子剛結束頂上對決仍話題不斷的實況霸主「統神」與力量人「晨晨」父子檔首度一同出席活動互相PK。KOL們需在大富翁中蒐集7件電腦周邊元件，並且完成關卡任務，觀眾不僅能近距離觀賞競賽，更有機會和支持的KOL進行遊戲互動。

除了精采絕倫的工具人大富翁，ONE Team將作為活動開場嘉賓，與KOL進行一場傳說對決趣味表演賽，更將舉辦久違的戰隊粉絲見面會。ONE Team《傳說對決》與《激鬥峽谷》戰隊都將在現場攤位活動與粉絲們面對面互動，完成攤位活動即可獲得限量專屬紀念徽章和戰隊周邊！喜愛傳說對決的粉絲也有機會與選手進行1vs1單挑，一同享受快樂的夏日時光，粉絲玩累了也可至能量補給好夥伴Red Bull攤位闖關兌換補給飲料。

最後，因應新型冠狀病毒疫情，活動現場有完整防疫配套措施，民眾在參與活動時請全程佩帶口罩並配合量測體溫。無法到場的粉絲觀眾也不用擔心，活動當天ONE Team Facebook與YouTube雙平台將進行全程直播，當天將抽出電競椅與筆記型電腦等超級大獎好禮唷！

2022 《攏來ONE》工具人大富翁 暨ONE Team粉絲見面會活動資訊

活動日期：2022年7月16日（六）

活動時間：14:00～18:30

活動地點：台北市中正區八德路1段55號B1（唐吉軻德忠孝新生店門口）

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