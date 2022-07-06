高市府今年首度將旗津黑沙玩藝節與高雄啤酒嘉年華活動合而為一，分別將在7月9日、16日盛大展開，高雄市長陳其邁6日也特別到旗津宣傳。（洪浩軒攝）

高市府今年首度將旗津黑沙玩藝節與高雄啤酒嘉年華活動合而為一，分別將在7月9日、16日盛大展開，高雄市長陳其邁6日也特別到旗津宣傳。（洪浩軒攝）

高市府今年首度將旗津黑沙玩藝節與高雄啤酒嘉年華活動合而為一，分別將在7月9日、16日盛大展開，高雄市長陳其邁6日也特別到旗津宣傳。（洪浩軒攝）

高市府今年首度將旗津黑沙玩藝節與高雄啤酒嘉年華活動合而為一，分別將在7月9日、16日盛大展開，高雄市長陳其邁6日也特別到旗津宣傳。（洪浩軒攝）

高市府今年首度將旗津黑沙玩藝節與高雄啤酒嘉年華活動合而為一，分別將在7月9日、16日盛大展開，高雄市長陳其邁6日也特別到旗津宣傳，希望聯手旗津地區的商圈、旅宿、特色商家，打造類似蘇美島歡樂節日的氣氛，讓全國旅客來高雄輕鬆享受旗津的陽光、沙灘與高雄人的熱情。

高市府觀光局今年特別把旗津黑沙玩藝節與高雄啤酒嘉年華雙節合一，黑沙玩藝節將於7月9日推出以壽山動物園「明星動物狂歡派對」為主題的沙雕，沙灘上會有各式各樣的休閒座椅和沙雕貝殼椅，還有大型沙雕拍攝互動情境照、小朋友最愛的天堂氣墊滑梯、旗津闖關尋寶、熱血泡泡足球等設施，且每周都有不同的精彩主題派對活動等大小朋友來體驗。

至於高雄啤酒嘉年華則是從7月16日舉辦到8月13日，目前安排連續5周的星期六都會在旗津沙灘舉行音樂主題活動，民眾可以大啖海鮮、暢飲啤酒，享受旗津的夜晚，陳其邁特別強調16日開幕之夜有特別準備大彩蛋，不來一定會後悔，歡迎民眾一起來揭密。

另外，市府特別在旗后砲台旁邊架設一個24小時4K的即時影像鏡頭，目前已經正式啟用，民眾出門衝浪玩水前，可以先在家觀浪，從市區搭乘渡輪只要20分鐘就可以抵達旗津海灘玩水，陳其邁也逗趣表示，大家透過即時影像鏡頭，可能也會看到帥哥、美女在沙灘活動，還有最美的海景夕陽風景讓民眾盡收眼底。

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