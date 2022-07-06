許多大學生從小到大在父母照顧下，對生活技能一知半解，遇上「水管不通」、「燈泡壞了」等狀況，往往雙手一攤，花錢找人來修。大同大學新學期將開設一門「水電維修」課，教學生處理生活中遇到的大小事。

「水電維修很專業，是一門學問」，大同大學工設系系主任朱柏穎為了讓學生對生活有更深體驗，到處找專業水電師傅來學校開課，他舉自己孩子為例，雖然會換燈泡，但「很陌生、很卡關」，遇到漏水就更不用說了。

你能想像大學課堂上的講師，就是隔壁水電行的老闆嗎？當你在家裡或宿舍遇到水電問題，有沒有想過「為什麼學校沒教」。朱柏穎希望學生有能力解決生活中的大小狀況，甚至連參加展覽、布置展場，都具備水電配置能力，「不僅貼近作品呈現方式，而且省錢」。

工設系也開了「形象管理」課，朱柏穎強調，設計即生活，很多人不知道自己適合什麼服裝和妝髮，以及什麼場合該穿什麼衣服。他解釋，合宜的服裝打扮，是對自身專業、出席場合的尊重，更能展現自信、培養辨別能力。